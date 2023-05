Regen und einzelne Gewitter in Sachsen erwartet

Vor einem Rapsfeld stehen Bienenstöcke in die die Bienen kurz vor einem Gewitter einfliegen.

Dresden - Ein regnerischer Start in die Woche erwartet die Menschen in Sachsen. Dabei treten am Montag auch einzelne Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach startet der Tag überwiegend klar und trocken. Im Verlauf des Tages kommt es zu lokalen Schauern, vereinzelt treten Gewitter auf. Zudem werden zum Teil Starkregen und Windböen erwartet - bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Nachts bleibt es bewölkt und der Regen klingt ab. Gegen Morgen kommt es vereinzelt zu Nebel. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 9 Grad ab.

Am Dienstag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel. Örtlich treten Regenschauer auf, im Bergland kann es laut DWD auch länger regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht auf Mittwoch wird es trocken, der Himmel lockert etwas auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad.

Der Mittwoch wird weiterhin bewölkt, neben einzelnen Schauern bleibt es weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad. Nachts wird wechselnde Bewölkung erwartet, dabei bleibt es regenfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad.