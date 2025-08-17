Sind die Zeiten, in denen es um die 70.000 Besucher in die Jenaer Kulturarena zog, endgültig vorbei? Der diesjährige Arenasommer war durchwachsen, das steht schon vor dem Abschlusskonzert fest.

Jena - Der verregnete Juli hat der Jenaer Kulturarena in diesem Jahr spürbar zugesetzt. Normalerweise entschlössen sich viele Besucher spontan zum Besuch der Konzert- und Filmabende, sagte eine Sprecherin des Veranstalters Jenakultur auf Anfrage.In diesem Jahr sei das nicht der Fall gewesen, der Einfluss des schlechten Wetters sei deutlich zu spüren gewesen. Auch der frühe Termin der Sommerferien, in denen viele potenzielle Besucher in den Urlaub gefahren seien, habe eine Rolle gespielt. Das gut sechswöchige Open-Air-Festival auf dem Jenaer Theatervorplatz, das zu den beliebtesten Sommerfestivals in Thüringen gehört, geht am Sonntagabend zu Ende.

Zurückhaltung wegen gestiegener Kosten

Bemerkbar machen sich nach Einschätzung der Organisatoren vor allem auch die Folgen der Teuerung in den vergangenen Jahren. Bei vielen Menschen sitze das Geld nicht mehr so locker. Sie seien beim Ticketkauf zurückhaltend, besuchten eher nur ein Konzert statt wie früher mehrere Arena-Veranstaltungen.

Seit Anfang Juli standen mehr als 50 Veranstaltungen – Theater, Konzerte, Filmabende und Kinderprogramme – auf dem Programm der Kulturarena. Die Besucherzahlen tendierten laut Sprecherin in Richtung Niveau von 2023, als 55.000 Gäste gekommen waren. Endgültige Angaben für dieses Jahr liegen noch nicht vor. Bis zur Corona-Pandemie zählte das Festival teils bis zu 70.000 Besucher jährlich.