Regen und Gewitter am Wochenende in Niedersachsen und Bremen

Die Lichter einer Ampel spiegeln sich bei Regenwetter in einer Pfütze.

Hannover - Mit vielen Wolken und Regen klingt die Woche in Niedersachsen und Bremen aus. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Ab dem Nachmittag zieht es sich im Südwesten vermehrt zu und es kann Regenschauer und einzelne Gewittern geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Landesinneren und 16 Grad auf den Inseln. Nachts kühlt es sich auf bis zu acht Grad im Oberharz ab und es kann überall zu Regenschauern und Gewittern kommen.

In Wilhelmshaven sollte am Samstagnachmittag am Südstrand der Startschuss für die Badesaison gegeben werden. Rund 240 Strandkörbe stehen dort nach Angaben der Stadt für Besucher bereits zur Verfügung.

Sonntag bleibt es bewölkt mit immer wieder einsetzenden Schauern und Gewittern. Nur im Südosten Niedersachsens klart es immer mal wieder auf und es gibt trockene Abschnitte. Die Temperaturen erreichen Werte bis zu 17 Grad in Bremen und bis zu 20 Grad in Wolfsburg. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte von bis zu sieben Grad.

Die neue Woche beginnt zwar bewölkt, aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 17 und 20 Grad. Ab dem Dienstag bleibt es nach Angaben des DWD trocken und auch die Sonne zeigt sich häufiger. Auch am Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag soll es weitestgehend trocken bleiben bei Temperaturen von bis zu 17 Grad.