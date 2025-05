Der Himmel über Sachsen ist am Donnerstag grau. Die Nächte werden teils frostig. Erst am Wochenende klettern die Temperaturen wieder etwas.

Regen und Wind statt Sonne am Donnerstag

Grauer Himmel, Regen und Wind erwartet die Menschen im Freistaat am Donnerstag. (Archivbild)

Dresden - Viele Wolken, etwas Regen und teils kräftiger Wind erwartet die Menschen am Donnerstag in Sachsen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet heute mit maximal 14 bis 16 Grad. Im Bergland liegen die Temperaturen bei höchstens 8 bis 14 Grad. Zum Abend nehmen Wind und Wolken im Freistaat ab.

Nachts fallen die Temperaturen teils bis auf den Gefrierpunkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad. Im Erzgebirge und in Bodennähe erwarten die Wetterexperten leichten Frost bis -2 Grad.

Am Freitag schaut zunächst häufiger die Sonne durch. Im Nachmittagsverlauf ziehen mehr Wolken und mancherorts Schauer auf. Vereinzelt ist es gewittrig. Dazu bläst zeitweise ein frischer Wind. Es bleibt kühl bei Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad, im Bergland 7 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es meist trocken. Mancherorts kann es frostig werden mit Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad. Das Wochenende beginnt zeitweise heiter und überwiegend ohne Regen. Am Samstag liegen die Temperaturen bei maximal 19 Grad. Am Sonntag klettern die Werte leicht über die 20-Grad-Marke. Es ist stark bewölkt und zeitweise fällt Regen.