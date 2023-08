Regen und Wolken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende bedeckt und regnerisch. Der Samstag startet wolkig, mit Schauern im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zum Abend hin könne es zu einzelnen Gewittern mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Starkregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Sonntag beginnt laut der Vorhersage bedeckt mit einzelnen Schauern. Ab Mitternacht verstärken sich die Niederschläge vom Westen her, vereinzelte Gewittern sind möglich. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Der Regen aus der Nacht zieht am Sonntagmorgen nach Nordost ab. Zum Nachmittag und Abend hin kann es zu wiederholten Schauern mit einzelnen Gewittern und Starkregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21 Grad, im Harz bei 13 bis 17 Grad.

Die Nacht zum Montag wird laut DWD bedeckt mit schauerartigem Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 13 bis 10 Grad. Auch am Montag geht es bedeckt mit Regen weiter, der abzieht. Es kommt zu einzelnen Auflockerungen. Mäßiger bis frischer Wind weht aus West bis Nordwest. Im Norden kann es zu Sturmböen, auf dem Brocken auch zu Orkanböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad, im Harz bei 8 bis 16 Grad.