Regensburger Schmid Siebter in München - Sieg an Engländer

München - Die deutschen Golf-Profis haben beim Münchner Traditionsturnier nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen können. Als bester Deutscher landete der Regensburger Matti Schmid bei der 36. BMW International Open auf dem geteilten siebten Platz. Der 27-Jährige blieb nach einem guten Turnier-Auftritt mit insgesamt 273 Schlägen 15 Schläge unter dem Platzstandard. „Top 10 ist immer ein super Resultat“, sagte Schmid.

Starke Engländer

Der Sieg bei dem mit insgesamt 2,75 Millionen Dollar (rund 2,33 Millionen Euro) dotierten Turnier in Eichenried nördlich von München ging an den Engländer Daniel Brown. Für den 30-Jährigen war es der zweite Sieg auf der DP World Tour. Brown war nach vier Runden mit insgesamt 266 Schlägen zwei Schläge besser als sein Landsmann Jordan Smith. Dritter wurde Kazuma Kobori aus Neuseeland.

Martin Kaymer (Mettmann), der sonst auf der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour spielt, reihte sich mit insgesamt elf Schlägen unter Par auf dem geteilten 19. Platz ein. Der 40-Jährige bleibt der einzige deutsche Golf-Profi, der das Turnier bislang gewinnen konnte.

20 Jahre alter Amateur stark

Schmid war am Wochenende zunächst sehr stark unterwegs. Er verpasste eine bessere Ausgangslage für den Schlusstag, weil ihm am Samstag auf zwei der letzten drei Löcher Bogeys (jeweils ein Schlag über Par) unterliefen.

Überraschend gut schlug sich der 20 Jahre alte Amateur Tim Wiedemeyer. Der Münchner belegte in der Heimat mit insgesamt zwölf Schlägen unter Par den geteilten 17. Platz. Aktuell spielt er noch College-Golf, in zwei Jahren möchte er ins Profilager wechseln. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis auf jeden Fall“, sagte Wiedemayer, für den es in der kommenden Woche bei der Team-EM in Irland weitergeht.