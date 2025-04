Es wird nass und ungemütlich am Donnerstag in Sachsen. Der Freitag könnte etwas Besserung bringen.

Regenwetter und vereinzelte Gewitter in Sachsen

Leipzig - Die Menschen in Sachsen erwartet ein regenreicher Tag. Am Vormittag setze ein aus Richtung Süden kommender Dauerregen ein, teilte der Deutsche Wetterdienst mit, teils handle es sich dabei um Starkregen.

Hinzu kämen vereinzelt Gewitter sowie ein schwacher Wind. Die Temperaturen liegen tagsüber laut der Vorhersage bei bis zu 17 Grad, im Bergland bei bis zu 13 Grad. In der Nacht auf Freitag fallen sie auf zwischen neun und drei Grad.

In einigen Gebieten regnet es den Angaben zufolge auch am Freitag weiter. Von Norden aus lockere sich der Himmel jedoch im weiteren Verlauf auf und der Regen lasse nach. Die Temperaturen sinken ein wenig im Vergleich zum Vortag: Tagsüber werden bis zu 15 Grad erwartet, in der Nacht sei bei bis zu zwei Grad mit leichtem Frost zu rechnen.