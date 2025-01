Der Thüringer Wald erstrahlte über die Feiertage in winterlichem Weiß. Das Winterwetter lockte viele Menschen auf die Loipen.

Suhl - Das Winterwetter über die Weihnachtsfeiertage hat laut Regionalverbund für großen Andrang im Thüringer Wald gesorgt. Die Hotels und Beherbergungsbetriebe waren in den vergangenen Wochen nach Angaben der Betreiber vielerorts nahezu ausgebucht, wie es in einer Mitteilung hieß. Auch die Gastronomie habe geboomt.

Ideale Wetter- und Schneebedingungen hätten zahlreiche Wintersportler auf die Pisten gelockt. Rund 8.000 Gäste besuchten den Snowpark Oberhof über die Feiertage. Die Skiarea Heubach in Masserberg öffnete am 27. Dezember und zählte 3.500 Besucher.

Die Skiarena Silbersattel startete am 2. Januar in die Saison und konnte bereits die Marke von 1.500 Besuchern überschreiten. „Wir freuen uns über so viele zufriedene Wintergäste. Der Wintertourismus ist weiterhin ein Besuchermagnet im Thüringer Wald“, Antonia Sturm, Geschäftsführerin des Regionalverbundes.