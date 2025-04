Die Bahn baut an einer Brücke in Berlin-Buch. Zwei Regionalzüge können deshalb bis Ende Mai nicht wie gewohnt fahren.

Berlin - Fahrgäste müssen sich in den kommenden Wochen auf erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Berlin und Eberswalde einstellen. Wegen Bauarbeiten an einer Brücke in Berlin-Buch fallen auf dieser Strecke bis zum 24. April die Regionalbahnlinien RE3 und RB24 aus.

Anschließend ist nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum 30. Mai die Teilstrecke zwischen Berlin und Bernau betroffen. Auch hier fallen die beiden Regionalbahnlinien aus. Somit hält sieben Wochen lang kein einziger Regionalzug in Bernau.

Der RE3 verkehrt normalerweise zwischen Lutherstadt Wittenberg, Berlin Hauptbahnhof und Stralsund an der Ostsee beziehungsweise Schwedt (Oder) an der polnischen Grenze. Der RB24 ist für gewöhnlich zwischen Berlin-Lichtenberg, Bernau und Eberswalde unterwegs.

Die Deutsche Bahn verweist als Ersatzverkehr auf die S-Bahnlinien S2 sowie S75. Zum Teil sind auch Ersatzbusse im Einsatz.