Meist grau und regnerisch zeigt sich der Himmel am Wochenende zum zweiten Advent in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Potsdam - Mit bedecktem Himmel und viel Regen wird das Wochenende am zweiten Advent in Berlin und Brandenburg eher unfreundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, lässt die Intensität des Regens oder Sprühregens ab Mittag nach. Bei bis zu drei Grad in der Uckermark und sechs Grad in Berlin weht ein mäßiger Wind.

Mit vielen Wolken und teils trüb startet der Samstag. Ab Mittag zieht der Vorhersage zufolge bei bis zu sieben Grad von Westen her wieder Regen auf, der in der Nacht nachlässt. Dann ist bei größeren Auflockerungen im Westen Brandenburgs in Bodennähe Frost und Glätte nicht auszuschließen.

Bei bis zu sechs Grad bleibt es der Vorhersage zufolge auch am Sonntag wolkig oder hochnebelartig bedeckt und trüb. In der Nacht zu Montag gibt es etwas Sprühregen oder Schneegriesel und die Temperaturen können bis null Grad zurückgehen.