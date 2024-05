Dresden - Ein regnerischer Dienstag erwartet die Menschen in Sachsen. Am Himmel gibt es viele Wolken und im Osterzgebirge, in der Sächsischen Schweiz und in der Oberlausitz am Vormittag örtliche Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad, im Bergland auf maximal 17 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis 7 Grad. Auch der Mittwoch wird voraussichtlich bewölkt und zeitweise regnerisch. Der DWD kündigt vereinzelt Gewittergefahr an. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 24 Grad, im Bergland bis zu 18 Grad.