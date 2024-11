Potsdam - Das trübe und regnerische Novemberwetter setzt sich in Berlin und Brandenburg auch in den nächsten Tagen fort. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, bleibt der Himmel im Tagesverlauf bei vier bis sieben Grad bedeckt und lokal gibt es Regen oder Sprühregen. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu zwei Grad zurückgehen.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es meist bewölkt. Bei fünf bis acht Grad regnet es gebietsweise weiter. Erst ab dem Mittwochnachmittag lockert es zeitweise auf und es bleibt dann auch trocken. Doch schon am Donnerstag wird bei bis zu zehn Grad lokal immer wieder etwas Sprühregen erwartet.