Ein Motorradfahrer ist in Thüringen schwer verletzt worden, als er mit einem Reh zusammenstieß. (Illustration)

Straußfurt - Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Vormittag auf einer Straße zwischen Greußen und Straußfurt (Landkreis Sömmerda) unterwegs gewesen, als mehrere Rehe die Straße kreuzten, teilte die Polizei mit.

Jagd- und Verkehrsverbände machen immer wieder darauf aufmerksam, dass Wildtiere nach dem Winter im Frühjahr wieder aktiver werden. Bei den Rehen sind dann etwa Jungtiere unterwegs, die eigene Reviere suchen. Auch die Futtersuche treibt die Tiere über die Straßen. Besonders in der Dämmerungszeit steigt so die Gefahr für Wildunfälle.

Auto- und Motorradfahrer sollten in dieser Zeit in der Nähe von Waldgebieten generell besonders aufmerksam sein, empfiehlt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Droht ein Zusammenstoß mit den Tieren, sollten Autofahrer und Co. nicht unkontrolliert ausweichen. Ein starkes Bremsmanöver sei nur dann eine Option, wenn kein anderes Fahrzeug hinter dem eigenen unterwegs sei. Kommt es zu einem Wildunfall, soll die Polizei gerufen werden.