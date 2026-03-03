Osnabrück - Der VfL Osnabrück marschiert weiter Richtung 2. Fußball-Bundesliga. Gegen Viktoria Köln kam das Team von Trainer Timo Schultz zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg und festigte damit die Tabellenführung. Robin Meißner (5.) mit seinem zehnten Saisontor und David Kopacz (42.) hatten die Gastgeber vor der Pause in Führung geschossen. Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Gastgeber die Partie und feierten den sechsten Sieg im achten ungeschlagenen Spiel in Serie.

Nach einem Feuerwerk der Zuschauer zu Spielbeginn zündete auch der VfL eines auf dem Rasen. Das hohe Pressing zeigte bei beiden Treffern Wirkung. Beim ersten Tor hielt Meißner den Fuß in eine Ismail Badjie-Flanke, das zweite Tor war eine feine Leistung von Kopacz, der den Ball mit der Hacke im Fallen über die Linie drückte. Zwischen beiden Treffern hatte die Viktoria mehr vom Spiel, schaffte es aber nicht, die VfL-Abwehr so zu stressen, dass diese gravierende Fehler machte.

Nach der Pause zogen sich die Hausherren zurück, überließen den Kölnern das Spiel. Und setzten auf Konter. Der eingewechselte Tony Rudy Lesuer (63.) scheiterte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Viktoria-Torhüter Arne Schulz. Die Gäste versuchten es immer wieder, hatten im gegnerischen Strafraum aber keinerlei Ideen.