In voller Fahrt platzt ein Reifen an der Zugmaschine eines Lkw und das Fahrzeug kippt samt Ladung um. Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon. Die Bergung soll mehrere Stunden dauern.

Querfurt - Auf der Autobahn 38 ist am Vormittag ein Lkw samt Ladung auf den Grünstreifen gekippt. Nach Polizeiangaben platzte ein Reifen an der Zugmaschine, wodurch der 47-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Lkw kam demnach auf dem Standstreifen zum Stehen und kippte dann auf die Leitplanke. Dabei wurde auch die Ladung Asphaltgranulat des Lkw auf dem Grünstreifen verteilt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

Der Sattelzug war laut der Polizei auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Schafstädt. Aktuell sei der Standstreifen sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen die Bergungsarbeiten in den nächsten Stunden beginnen. Dann wird der Autobahnabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt.