Im Dunklen schlugen die Täter zu und brachen vor allem in Einfamilienhäuser ein. Der Schaden soll insgesamt im fünfstelligen Bereich liegen.

Möckern - Im Landkreis Jerichower Land haben Einbrecher in verschiedenen Ortschaften zugeschlagen. Unter anderem aus Möckern, Theesen, Küsel, Niegripp und Körbelitz wurden seit Freitag Einbrüche vor allem in Einfamilienhäuser gemeldet, teilte das Polizeirevier in Burg mit. Die Taten seien in den dunklen Stunden begangen worden. Es sei ein insgesamt nicht unerheblicher Schaden entstanden. Auf Nachfrage hieß es, der Schaden liege im fünfstelligen Bereich. Was gestohlen worden ist, wurde zunächst nicht angegeben.

Zu den konkreten Einbrüchen sucht die Polizei nun Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben oder die Taten beobachteten. Allgemein bitten die Beamten darum, gemeinsam auf die Nachbarschaft zu achten und sich bei ungewöhnlichen Beobachtungen lieber einmal mehr bei der Polizeidienststelle zu melden.