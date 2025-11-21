Nach einem Großbrand in Görlitz fehlt von einem Bewohner jede Spur. Warum die Feuerwehr das Haus nicht betreten kann und was die Ermittler vermuten.

Görlitz - Nach dem Brand eines Reihenhauses in Görlitz wird weiterhin ein Anwohner vermisst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich zum Zeitpunkt des Feuers noch im Gebäude befand, teilte die Polizei mit. Trotz intensiver Suche wurde er bislang nicht gefunden.

Polizeiangaben zufolge war das Feuer am Donnerstagabend ausgebrochen, die Ursache ist bislang unklar. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner konnten unverletzt mit Unterstützung der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt werden.

Gegen halb drei waren die ersten Löscharbeiten beendet. Seitdem hält die Feuerwehr Brandwache, um ein Wiederaufflammen von Glutnestern zu verhindern. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und kann derzeit nicht betreten werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.