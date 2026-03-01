Nahe Tharandt brennt ein Reisebus komplett aus. Alle 20 Fahrgäste – Mitglieder eines FC-Bayern-Fanclubs - bleiben unverletzt. Die Polizei nennt erste Hinweise zur Brandursache.

Ein Reisebus geht im Erzgebirge in Flammen auf – wie kam es dazu? (Symbolbild)

Tharandt - Ein Reisebus ist in den frühen Morgenstunden auf der Dresdner Straße zwischen Freital und Tharandt vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer gegen 4.00 Uhr Rauch im Heckbereich des Fahrzeugs und hielt daraufhin an. Die 20 Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete. Die betroffenen Passagiere sind Mitglieder des FC Bayern Fanclubs Rabenau.

Während der Löscharbeiten und der Bergung musste die Straße zunächst voll gesperrt werden. Inzwischen ist sie wieder einseitig befahrbar. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Der Bus war auf der Rückreise aus Dortmund. Die Mitglieder des Fanclubs hatten das Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund besucht und waren auf der Heimreise nach Sachsen, sagte Fanclub-Sprecher Maik Lindner. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass die Businsassen zu dem Fußball-Fanclub gehörten.