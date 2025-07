Am Abend verunglückt ein Reisebus aus den Niederlanden auf einer niedersächsischen Bundesstraße. Die Feuerwehr verschafft sich ein Bild der Lage. Tote gibt es zum Glück nicht.

Gifhorn - Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Bundesstraße 4 im niedersächsischen Landkreis Gifhorn sind einige Fahrgäste verletzt worden. Der Bus aus den Niederlanden sei rechts von der Straße abgekommen und habe mehrere Bäume umgefahren, sagte ein Feuerwehrsprecher am Unfallort. In der ersten Alarmierung gegen 18.26 Uhr war von 15 Verletzten die Rede. Die Zahl sei aber noch unklar, sagte der Sprecher. Auch ob es lebensbedrohlich Verletzte gebe, könne er bislang nicht sagen. In dem Reisebus hätten etwa 25 bis 30 Personen gesessen.

Derzeit verschaffen sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Situation am Unfallort auf der B4 zwischen den Orten Rötgesbüttel und Meine. Der Bus war in Fahrtrichtung Braunschweig unterwegs.