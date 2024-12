Bei Schnee und Glätte bleibt ein Bus an einer Steigung hängen und rutscht in die Leitplanke. Die Feuerwehr bewahrt das Fahrzeug vor dem Absturz - und bringt die Insassen in Sicherheit.

Breitenbrunn - Ein mit 28 Personen besetzter Reisebus ist am Freitagnachmittag bei Glätte auf dem Weg nach Oberwiesenthal im Erzgebirge in Gefahr geraten. Nach Angaben der Polizei kam er kurz nach dem Ortseingang Tellerhäuser in Breitenbrunn bei starkem Schneefall und glatter Straße an einer Steigung nicht weiter und rutschte stehend in eine Leitplanke.

Die Feuerwehr evakuierte das Fahrzeug und verhinderte den drohenden Absturz einen Abhang hinunter. Über vier Stunden später konnte der mit Winterreifen ausgestattete leere Bus dank Winterdienst dann weiterfahren. Verletzt wurde niemand.