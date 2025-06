Pfingsten ist traditionell eines der stärksten Reisewochenenden. Auch dieses Jahr dürfte es auf den Straßen rund um Berlin sowie in den Fernzügen der Bahn wieder voll werden.

Reisewochenende: Volle Straßen an Pfingsten erwartet

Berlin - Rund um Pfingsten müssen sich Reisende wieder auf Staus auf den Straßen und volle Züge einstellen. Die Autobahn-Gesellschaft rechnet rund um Berlin mit dichtem Reiseverkehr und einem erhöhten Staurisiko auf den Autobahnen, wie sie mitteilte. „Besonders am Freitagnachmittag (6. Juni) und am Samstagvormittag (7. Juni) sollten sich Autofahrende auf Staus und Verzögerungen einstellen“, hieß es. „Auch am Pfingstmontag (9. Juni) ist mit einer sehr hohen Auslastung der Strecken zu rechnen.“

Zudem bremsen einige Baustellen den Verkehr aus: etwa auf der A10 zwischen dem Dreieck Potsdam und der Anschlussstelle Ferch sowie ebenfalls auf der A10 zwischen Erkner und Berlin-Hellersdorf.

Wer über das lange Wochenende mit dem Zug verreist, muss sich ebenfalls auf ein hohes Verkehrsaufkommen einstellen. Schon vor Wochen lag die Buchungslage für Pfingsten bei der Deutschen Bahn deutlich über dem Vorjahr. „Besonders viele Reisende werden zwischen den großen Metropolen erwartet, beispielsweise zwischen Berlin und Frankfurt, Frankfurt und München oder Hamburg und Berlin“, teilte der bundeseigene Konzern mit. Hauptreisetage sind demnach der Freitag sowie der Pfingstmontag. Die Bahn empfiehlt eine Sitzplatzreservierung.