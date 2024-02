Cottbus - Für das 47. Turnier der Meister in der Cottbuser Lausitz-Arena zeichnet sich eine neue Rekordbeteiligung ab. Für den Turn-Weltcup vom 22. bis 25. Februar liegen derzeit mehr als 300 Meldungen aus 75 Nationen mehr. „Wir stoßen absolut an unsere Grenzen. Wir haben das Turnier aber bisher immer hinbekommen - und werden es auch diesmal schaffen“, sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt am Mittwoch. 2023 waren Turnerinnen und Turner aus 52 Nationen in der Lausitz-Arena am Start gewesen.

„Wir werden der größte Weltcup, den es je gegeben hat - mit diesen Zahlen sind wir klar die Nummer 1 in der Welt. Das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich“, sagte der Direktor vom Ausrichter SC Cottbus. Die Traditionsveranstaltung in der Lausitz gehört zur Weltcup-Serie des internationalen Turn-Verbandes FIG und bietet den Athletinnen und Athleten eine der letzten Möglichkeiten zur Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. Nach Cottbus folgen nur noch Wettkämpfe in Baku und Doha.