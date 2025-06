Rekordspieler Joe Enochs kehrt als neuer Sportchef zum VfL Osnabrück zurück. Der 53 Jahre alte US-Amerikaner war bereits 21 Jahre lang als Spieler, Nachwuchs- und Cheftrainer für den VfL tätig. Jetzt übernimmt er bei dem Fußball-Drittligisten den neu geschaffenen Posten des Fußball-Direktors.

„Mir war sehr schnell klar: Das passt zu mir, das möchte ich unbedingt machen“, sagte Enochs, der in den vergangenen Jahren als Trainer des FSV Zwickau und des SSV Jahn Regensburg arbeitete. Seine erste Aufgabe in Osnabrück ist die Verpflichtung eines neuen Chefcoaches, der die Nachfolge von Marco Antwerpen übernimmt.

„Nicht von Nostalgie leiten lassen“

Mit 376 Pflichtspielen für die Lila-Weißen ist Enochs noch vor Uwe Brunn der Rekordspieler des VfL. „Bei der Rückkehr von Joe lassen wir uns nicht von Nostalgie leiten“, betonte Geschäftsführer Michel Welling.

Enochs bringe „genau das Profil mit, was wir für die Position des Direktors Fußball definiert haben“, sagte der starke Mann der ausgegliederten Profifußball-GmbH & Co. KGaA. „Er kennt eine Kabine von innen, er weiß, wie Spieler denken, was Trainer benötigen, welche Faktoren wichtig sind, um Erfolg zu haben. Er ist feinfühlig genug, um Strömungen zu erkennen, verfügt insgesamt über eine hohe Fachkompetenz sowie Fußballexpertise und hat über den Deutschen Fußball hinaus ein Netzwerk.“