Nicht alle Museen und Ausstellungen in Thüringen sind ganzjährig geöffnet. Für einige geht die Saison in der Regel Ende Oktober zu Ende, am Reformationstag hoffen sie nochmals auf Gäste.

Dornburg - Das Renaissanceschloss der Dornburger Schlösser steht vor einer umfangreichen Sanierung. Am Reformationstag haben Interessierte letztmals Gelegenheit, es vor der mehrjährigen Schließung zu besichtigen, wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitteilte. Am letzten Öffnungstag wird ein Abschlussprogramm mit Führungen geboten. Aufgeführt wird auch der Liebesfilm „Der Musikant von Dornburg“ aus dem Jahr 1937.

Voraussichtlich bis 2028 sollen Dach und Fassaden des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Schlosses mit einem jüngeren Anbau saniert werden, auch das statische Gefüge des Schlosses ist Schwerpunkt der Bauarbeiten. Die Arbeiten sind Teil des 200 Millionen Euro schweren Sonderprogramms von Bund und Land zur Schlössersanierung in Thüringen.

Das Rokokoschloss als Teil des Schlösserensembles hoch über dem Saaletal bei Jena öffnet nach der Winterpause hingegen im Frühjahr 2024 wieder seine Türen. Auch das vom Keramik-Museum Bürgel betriebene Bauhaus-Werkstatt-Museum im Marstall ist laut Stiftung von den Baumaßnahmen nicht betroffen.

Auch in anderen Museen der Stiftung endet am Dienstag die Saison 2023. Das betrifft etwa das Kirms-Krackow-Haus Weimar und die Klosterkirche St. Peter und Paul auf dem Erfurter Petersberg mit der Ausstellung „Paradiesgärten - Gartenparadiese“. Das Oberschloss Kranichfeld (Weimarer Land) ist bereits in die Winterpause gegangen, es zählte laut Stiftung in diesem Jahr etwa 6500 Gäste. Im November beginnen hier vorbereitende Bauarbeiten für eine neue Dauerausstellung, die 2025 eröffnet werden soll.