Mitten in der Nacht brechen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft ein. Abgesehen haben sie es auf hochwertige Rennräder. Der Schaden ist enorm.

Werlte - Unbekannte Täter haben mehrere Rennräder im Gesamtwert zwischen 50.000 und 75.000 Euro im Landkreis Emsland gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach brachen die Täter in der Nacht in ein Fahrradgeschäft in Werlte ein, wie die Polizei mitteilte. Anschließend entwendeten sie 15 hochwertige Rennräder. Zwei davon ließen sie auf ihrer Flucht zurück. Die Polizei such nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht auf den Samstag beobachtet haben.