Wegen einer Reparatur an einem Signal kommt es bei der Berliner S-Bahn zu Einschränkungen. Betroffen ist vor allem der Norden der Hauptstadt.

Berlin - Pendlerinnen und Pendler müssen sich am Morgen auf Einschränkungen und Verspätungen bei den Berliner S-Bahnlinien S8 und S26 einrichten. Wie die Leitstelle der S-Bahn mitteilte, fährt die S26 derzeit nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof. Die S8 fährt zwischen Blankenburg und Birkenwerder nur im 40-Minuten-Takt. Grund ist den Angaben zufolge eine Reparatur an einem Signal in Schönfließ.