Berlin - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Restaurant in Wittenau beschmiert und beschädigt. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittele, teilte die Polizei mit. Demnach bemerkte der Geschäftsführer des Restaurants gegen 2.30 Uhr rote Farbe an der Hausfassade sowie zerschlagene Fensterscheiben.

Die Höhe des Sachschadens war nicht bekannt. Ob eine politische Motivation für die Tat vorliegt, wird laut Polizei derzeit geprüft.