Im Norden erhebt sich am Abend eine große Rauchsäule aus der Dresdner Heide. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus. Das Feuer ist schnell unter Kontrolle.

Restlöscharbeiten in der Dresdner Heide abgeschlossen

Am Abend waren 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen.

Dresden - Der Waldbrand in der Dresdner Heide ist endgültig gelöscht. Das Feuer war zwar schon seit dem späten Montagabend unter Kontrolle. Die Feuerwehr nahm jedoch am Dienstagmorgen die Arbeit wieder auf, um noch letzte Glutnester zu beseitigen. Gegen Mittag sei der Brand dann als gelöscht eingestuft worden, teilte die Dresdner Feuerwehr mit.

Insgesamt sei ein Gebiet auf einer Fläche von 8.000 Quadratmetern betroffen gewesen. Die Löscharbeiten seien für die Feuerwehrleute sehr anstrengend gewesen, weil viel Totholz in dem Gelände gelegen habe und es große Steigungen zu überwinden galt. Das Waldgebiet bleibe unter Beobachtung durch den Sachsenforst; am späten Abend plante die Feuerwehr zudem noch eine Kontrollfahrt.

Am Dienstag waren nach Feuerwehrangaben rund 30 Einsatzkräfte vor Ort, am Montagabend war die Feuerwehr mit 110 Kräften ausgerückt. Die Rauchsäule war hoch über der Stadt zu sehen gewesen. Der Brand war im Norden von Dresden, in der sogenannten „Jungen Heide“ ausgebrochen. Ein Rettungshubschrauber, der zu einem anderen Einsatz unterwegs war, hatte das Feuer gemeldet.