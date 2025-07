Rettungsübungen, Technik zum Anfassen und Besatzungen zum Ansprechen – so geben die Seenotretter heute Einblicke in ihren Alltag.

Bremen - Schiffbrüchige retten, Wassersportler aus Seenot befreien und gefährdete Schiffe sichern: Am heutigen Tag der Seenotretter geben Einsatzkräfte einen Einblick in ihre Arbeit. Interessierte können Schiffe besichtigen und mit den Seenotrettern ins Gespräch kommen.

Von Borkum bis Ueckermünde - die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) betreibt 54 Stationen an der deutschen Küste. Am Tag der Seenotretter werden an vielen Stationen Spenden gesammelt, die Besatzungen präsentieren ihre Rettungstechnik und zeigen, wie sie Menschen in Seenot retten.

Rettungsübungen im Wasser und aus der Luft

In Cuxhaven können die Besucherinnen und Besucher etwa eine Rettungsübung mit einem Hubschrauber der Marineflieger beobachten und einen Seenotrettungskreuzer erkunden. Eine weitere Übung mit einem Rettungshubschrauber ist auf Juist geplant. Dort können Interessierte sich auch über die Ausrüstung vom Kälteschutzanzug bis zu einem Leinenwurfgerät informieren.

Auf Norderney präsentieren die Seenotretter ein historisches Ruderrettungsboot, stechen mit einem Seenotrettungskreuzer in See und zeigen eine Übung mit einem Hubschrauber. Bei Übungen in Grömitz und Travemünde zeigen Einsatzkräfte, wie sie Menschen mit einem Seil aus dem Wasser in einen Hubschrauber ziehen. Auch dort können Interessierte verschiedene Boote und einen Kreuzer besichtigen. Weitere Rettungsübungen aus der Luft sind an den Stationen Breege, Glowe, Laboe, Langballigau, Maasholm, Stralsund und Vitte/Hiddensee geplant.

Mehr als 87.000 Menschen geholfen

Seit ihrer Gründung 1865 hat die DGzRS nach eigenen Angaben mehr als 87.000 Menschen aus Seenot gerettet oder aus Gefahr befreit – freiwillig, unabhängig und ausschließlich spendenfinanziert.