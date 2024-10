In mindestens zwei Fällen sind am Wochenende in Thüringen Menschen bei Verkehrsunfällen so schwer verletzt worden, dass die Unfallopfer per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen wurden. (Symbolbild)

Meuselwitz/Breitenworbis - In mindestens zwei Fällen kamen Hubschrauber am Wochenende zur Rettung Schwerverletzter zum Einsatz. Die Helfer aus der Luft flogen laut Polizei einen 16-Jährigen in Krankenhaus, der sich am Samstag in Meuselwitz (Altenburger Land) schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der junge Fahrradfahrer stieß demnach mit einem Auto zusammen. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt.

In Breitenworbis im Eichsfeld erlitt ebenfalls am Samstag ein Mopedfahrer schwere Verletzungen, als ein Auto mit ihm zusammenstieß. Auch er wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Angaben zum Alter und eventuellen Verletzungen des Autofahrers machte die Polizei nicht.