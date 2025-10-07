Sacramento - Bei dem Absturz eines Rettungshubschraubers im US-Bundesstaat Kalifornien sind die drei Insassen an Bord schwer verletzt worden. Der Helikopter sei am Montagabend (Ortszeit) aus noch ungeklärter Ursache nahe Sacramento auf eine Autobahn gestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Patienten seien nicht an Bord gewesen.

Es sei kaum zu glauben, dass sonst niemand zu Schaden gekommen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Maschine sei nämlich während des abendlichen Verkehrs mitten auf den Highway 50 gekracht. „Ich bin erstaunt, dass überhaupt noch jemand an Bord sprechen konnte, bei Bewusstsein war und das Ganze überlebt hat“, ergänzte der Sprecher.

Der Hubschrauber war laut örtlichen Medien kurz vor dem Unglück von einem nahegelegenen Krankenhaus abgeflogen. An Bord waren demnach der Pilot, eine Krankenschwester und ein Rettungssanitäter. Die Frau sei unter dem Wrack eingeklemmt gewesen und habe mit Hilfe von Anwesenden befreit werden können. Die Autobahn musste Richtung Osten gesperrt werden.