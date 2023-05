Lüneburg - Ein wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilter ehemaliger Schwimmtrainer hat Revision eingelegt. Das Landgericht Lüneburg hatte den 74-Jährigen Ende April zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt. In die Gesamtstrafe war eine frühere Verurteilung des Amtsgerichts Celle wegen Kindesmissbrauchs einbezogen worden. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig, bestätigte eine Justizsprecherin am Montag in Lüneburg.

Die Anklage hatte dem früheren Trainer und Betreuer von Ferienfreizeiten vorgeworfen, in 84 Fällen Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren missbraucht zu haben. Zu diesen Taten soll es von Juli 1996 bis 2001 sowie 2015 und 2016 in Meschede, Porta Westfalica und Horn-Bad Meinberg in Nordrhein-Westfalen sowie in Wathlingen, Lachendorf, Bad Iburg und Bad Lauterberg in Niedersachsen gekommen sein.