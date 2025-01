Torwart Manuel Riemann wechselt in die zweite Liga.

Bochum/Paderborn - Torhüter Manuel Riemann wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum zum Zweitligisten SC Paderborn. Wie lange der neue Kontrakt in Ostwestfalen läuft, teilte der SCP nicht mit. Sein Vertrag in Bochum war zuvor aufgelöst worden.

Binnen neun Jahren hat Riemann 290 Pflichtspiele für Bochum absolviert. Er kam zuletzt aber nicht mehr zum Einsatz, seit ihn der VfL im vergangenen Mai nach Vorfällen in der Kabine aus dem Kader genommen hatte. Erst seit November, kurz vor einem Verkündungstermin am Arbeitsgericht, ließ ihn der VfL wieder mittrainieren. Seither war Riemann hinter Patrick Drewes und Timo Horn aber nur noch die Nummer drei.

Auf Anhieb Stammkeeper in Paderborn?

In Paderborn winkt ihm auf Anhieb der Stammplatz im Tor. Trainer Lukas Kwasniok hatte sich zuletzt kritisch über seine Torhüter Markus Schubert und Pelle Boevink geäußert. Am Sonntag gastiert Paderborn in Darmstadt.