Großpösna - Bei der Suche nach der Ursache des Feuers in dem Riesenrad beim Highfield-Festival am Störmthaler See nahe Leipzig sind die Ermittler einen Schritt weiter. Einer ersten Einschätzung zufolge spielte unterhalb des Fahrgeschäfts befindliches Material eine Rolle, wie die Leipziger Polizei bei X schrieb. Das Material geriet „auf bisher nicht bekannte Art und Weise“ in Brand und griff dann auf eine Gondel über.

Die Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Vorfall auf dem Rockfestival mindestens 23 Menschen verletzt, darunter auch Ersthelfer und Polizisten.