Superstar Robbie Williams freut sich schon auf seine Fans. Er werde neue Musik spielen - live in Berlin an zwei Tagen.

Bald live in Berlin zu sehen: Robbie Williams. (Archivbild)

Berlin - Sänger Robbie Williams kommt für zwei Konzerte nach Berlin. Am 21. und 22. Juli 2025 spiele er in der Berliner Waldbühne, kündigte der Sänger („Angels“, „Feel“) auf Instagram an. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Der 50-Jährige kündigte Songs aus seinem Film „Better Man - Die Robbie Williams Story“ an. Er könne es kaum erwarten, seine Fans im kommenden Jahr zu sehen, schrieb er in einem Beitrag auf Instagram. Er werde auch neue Musik spielen. „Diese Tour wird meine mutigste bisher.“

Berlin ist nicht der einzige Stopp in Deutschland: Williams spielt auch in Gelsenkirchen, Hannover, Leipzig, München und Frankfurt/Main. Tickets kann man ab dem kommenden Freitag (15.11.) kaufen.