Der autonome Lieferroboter ist auf einer Testfahrt in einem Gewerbepark in Strausberg unterwegs.

Strausberg - Ein Einkaufsroboter soll bereits vom kommenden Jahr an Kunden in Strausberg mit Waren aus dem örtlichen Einzelhandel beliefern. Damit solle der Einzelhandel im ländlichen Raum gegenüber den Online-Handelsriesen gestärkt werden, sagte der Pressesprecher der Gestalt Robotics GmbH, André Schmiljun, am Freitag bei einer Testfahrt des Roboters auf dem Gelände der Wirtschaftsförderung des Landkreises Märkisch-Oderland in Strausberg. Dort drehte der Einkaufs- und Lieferroboter „Whizzy“ eine Runde auf einer Teststrecke und präsentierte sich Vertretern von Politik und Wirtschaft.

Nach dem Start des Projektes Mylog MOL im kommenden Jahr sollen die Kunden über das Internet Waren beim örtlichen Einzelhandel bestellen können. Dann rücken die Roboter aus und holen bei den an das System angeschlossenen Einzelhändlern die bestellten Waren ab und bringen sie direkt zu den Kunden. Der Kunde erhält über die App ein Signal, dass „Whizzy“ vor der Tür steht und kann sich seine Waren nach Eingabe einer Codenummer aus dem Fach des Rovers holen.

Zunächst ist ab Frühjahr ein Feldversuch in der Altstadt von Strausberg geplant. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung haben bislang ein Supermarkt und ein Whisky-Shop konkretes Interesse gezeigt. Ziel sei es, für den Feldversuch 15 bis 20 Einzelhändler zu gewinnen.

Damit „Whizzy“ im kommenden Jahr sicher und unfallfrei durch Strausberg manövrieren könne, müssten in der Stadt an einigen Kreuzungen über Mobilfunk vernetzte Sensoren errichtet werden, erläuterte Schmiljun. Die Steuerung der Roboter erfolge über 5G-Technologie und Echtzeit-Verkehrsanalysen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.