Der Auftritt der Rockband Mando Diao sollte eines der Highlights beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück werden. Nach der Absage übernehmen nun die Donots den Headliner-Slot.

Osnabrück - Nach der Absage der schwedischen Band Mando Diao übernimmt die Rockband Donots den Headliner-Slot beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück. Die Donots spielen am Samstagabend (30. August, 21.30 Uhr), teilte ein Sprecher der Marketing Osnabrück GmbH mit. Die Rockband aus dem westfälischen Ibbenbüren gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten deutschen Punk-Bands – mit Hymnen wie „So Long“, „Stop The Clocks“ oder „Augen sehen“. Alle weiteren Programmpunkte beim Tag der Niedersachsen bleiben unverändert, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis zum Jahresende abgesagt. Wie die Band auf Instagram mitteilte, geschieht das aus „persönlichen Gründen“. In dem Post entschuldigten sich die Musiker und schrieben, sie freuten sich darauf, „auf die Bühne zurückzukehren“ und künftig wieder Musik mit ihren Fans zu teilen. Die Schweden befanden sich gerade auf einer Europa-Tournee, die sie unter anderem nach Deutschland führte.

Das 38. Landesfest „Tag der Niedersachsen“ findet vom 29. bis 31. August in Osnabrück statt.