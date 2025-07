„The Last Waltz“ für Pankow: Nach 44 Jahren hört die Rockband endgültig auf. Sie gehörte in den 1980er Jahren zu den einflussreichsten Formationen der ostdeutschen Rockszene.

Rockband Pankow gibt in Dresden letztes Konzert

Die Berliner Rockband Pankow gibt am Sonntag in Dresden ihr letztes Konzert (Archivbild).

Dresden - Mit der Rockband Pankow verlässt am Sonntag (20.00) in Dresden eine der einflussreichsten ostdeutschen Formationen die Bühne. Die Abschiedstour der 1981 gegründeten Band hatte Mitte Januar in Cottbus begonnen und führte durch alle Bundesländer im Osten Deutschlands. „Wir wollen die Trennung feiern (...) und bewusst mit Geist dabei sein beim Ende“, hatte Sänger André Herzberg die Tour im vergangenen Jahr angekündigt.

Mit ihrer Musik mischten die Männer um Herzberg den DDR-Kulturbetrieb in den 1980er Jahren ordentlich auf. Sie besangen Figuren wie „Paule Panke“ oder die liebeshungrige „Inge Pawelczik“ und beleuchteten kritisch das Leben im Arbeiter- und Bauernstaat. Mit dem Song „Langeweile“ lieferte Pankow Anfang 1989 den Abgesang auf die DDR. Nach der Wende hatte die Band schon einmal ihren Abschied verkündet. Doch nach mehrjähriger Pause kehrten die Musiker 2004 wieder zurück. Jetzt soll endgültig Schluss sein.