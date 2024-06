Bremen - Mit einem Benefiz-Lied will die Rockband Santiano Geld für die Seenotrettung sammeln. Alle Einnahmen von der Single „Retter in der Not“ sollen an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gehen. Das Lied soll am 14. Juni erscheinen und auch darauf aufmerksam machen, dass sich die Rettungsgesellschaft hauptsächlich über Spenden finanziert.

Das Lief sei eine treffende Würdigung der freiwilligen und selbstlosen Arbeit der Besatzungen in Nord- und Ostsee, sagte der Geschäftsführer der Seenotretter, Nicolaus Stadeler. Die Band aus Schleswig-Holstein engagiert sich seit etwa elf Jahren für die Seenotretter, wie es in einer Mitteilung hieß.

Anfang 2023 rettete die Rettungsgesellschaft Santiano-Geiger Pete Sage und dessen Frau, die mit ihrer Segeljacht in der Kieler Bucht in Seenot geraten waren. „Vor der selbstlosen, herausfordernden und zutiefst menschlichen Leistung der Seenotretter ziehen wir unseren Hut“, sagte Sänger Björn Both.