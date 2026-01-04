Rodeln war am Wochenende in Schierke gut möglich - die Loipen war noch nicht gespurt. (Archivbild)

Schierke - Vor allem Rodler haben am Wochenende das Winterwetter im Harz genutzt. Die Rodelhänge rund um Schierke waren nach Angaben der Touristeninformation geöffnet. Viele Familien mit Kindern kamen bei Schneefall in den Oberharz, um das erste Winterwochenende des Jahres auszunutzen, wie Webcams im Ort zeigten. Langlaufloipen waren am Wochenende nach Angaben der Touristeninformation allerdings noch nicht gespurt. Lediglich in Benneckenstein war demnach Skilanglauf möglich. Grund dafür sei der teils starke Wind gewesen, der immer wieder zu Verwehungen geführt hatte.

Besser sah es dagegen im Westharz aus. Dort standen neben mehreren gespurten Langlaufloipen auch geöffnete Skilifte für Wintersportler zur Verfügung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es auch in den kommenden Tagen noch winterlich kalt bleibt.