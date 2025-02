An einem Autobahntunnel südlich von Dresden sprudelt Wasser aus einem Hydranten auf die Fahrbahn. Der Verkehr Richtung Dreieck Dresden-West wird abgeleitet.

Rohrbruch an Autobahntunnel - A17 bei Dresden gesperrt

Aus einem defekten Hydrant sprudelte am Mittag Wasser auf die Fahrbahn. (Symbolbild)

Dresden - Wegen eines Wasserrohrbuchs am Löschwassersystem des Tunnels Coschütz müssen sich Autofahrer auf der A17 auf Verzögerungen einstellen. Die Autobahn ist zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Gorbitz in Fahrtrichtung Dreieck Dresden-West gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Der Verkehr werde den Angaben zufolge an der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt abgeleitet. Eine Umleitung sei ausgeschildert. In Richtung Prag rolle der Verkehr noch. Das könne sich aber situationsbedingt ändern. Wann die Havarie behoben ist, sei bisher nicht abzusehen. Den Angaben zufolge gab es einen Defekt an einem Hydranten. Wasser sprudele auf die Fahrbahn.