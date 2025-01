Chemnitz - Eine Putzaktion mit Abflussreinigern hat in Chemnitz zu zwei Verletzten und einem Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr geführt. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wollten zwei Menschen am Nachmittag im Bad einen Abfluss reinigen. Die Kombination zweier Rohrreiniger ging allerdings schief, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mittel reagierten chemisch miteinander. Die beiden Personen wurden dabei verletzt.

Die Feuerwehr unterzog sie einer sogenannten Sofortdekontamination, um etwa eine weitere Einwirkung des Stoffes auf der Haut zu verhindern. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, die übrigen Bewohner des Hauses wurden vorübergehend evakuiert. Es bestand keine weitere Gefahr nach dem Einsatz. Die Entsorgung des kontaminierten Materials übernahm eine Fachfirma.