Ein Rohrschaden sorgt in Berlin-Pankow für Einschränkungen: Die Tram M4 und zwei Buslinien sind betroffen, die Greifswalder Straße ist gesperrt.

Berlin - Aufgrund eines Rohrschadens im Berliner Bezirk Pankow kommt es zu Störungen im Nahverkehr. Laut BVG ist die Tram M4 genauso betroffen wie die Buslinien 142 und 200. Die Greifswalder Straße ist derzeit nach Angaben der Berliner Wasserbetriebe auf Höhe der Straße am Friedrichshain voll gesperrt.

Demnach war der Rohrschaden am Sonntagmorgen an einer Versorgungsleitung festgestellt worden. Teile der Fahrbahn seien unterspült worden. Derzeit sind die Wasserbetriebe vor Ort, um den Schaden zu reparieren.