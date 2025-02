Die Polizei rückt an, um in Jena einem mutmaßlichen Dieb zu stellen. Plötzlich holt dieser eine Waffe aus seinem Rucksack.

Jena - Ein Mann hat in der Nacht Polizisten mit einer Axt bedroht, als sie diese ihn nach einem Diebstahl stellten. Laut Polizeiangaben wollte der 32-Jährige am frühen Morgen einen Roller in der Felix-Auerbach-Straße in Jena stehlen. Zeugen alarmierten die Beamten und fanden den Mann, der das Fahrzeug mehrere hundert Meter weit weggeschoben hatte.

Dieser holte daraufhin eine Axt aus seinem Rucksack und bedrohte die Beamten den Polizeiangaben nach. Schließlich konnte der Mann festgenommen werden. Die Beamten wurden nicht verletzt. Gegen den Mann wird wegen Diebstahl ermittelt.