In Wiefelstede fährt ein Rollerfahrer auf ein stehendes Auto auf. Der 23-Jährige wird lebensgefährlich verletzt und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Oldenburg - Ein 23 Jahre alter Rollerfahrer ist in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) bei einem Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein 61 Jahre alte Autofahrer wartete am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung, um abzubiegen. Der Rollerfahrer fuhr auf das stehende Auto auf und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb für die Unfallaufnahme gesperrt.