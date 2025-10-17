Ein Auto biegt ab, dabei übersieht dessen Fahrer einen entgegenkommenden Motorroller. Die Folgen für den Rollerfahrer sind ernst.

Nordhorn - Ein 51 Jahre alter Rollerfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagmittag habe ein 63 Jahre alter Autofahrer in Nordhorn mit seinem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den entgegenkommenden Motorroller übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.