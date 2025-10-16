Am Bahnhof Westkreuz kommt es am Morgen zu einem schlimmen Unfall. Ein Mann im Rollstuhl gerät in den Gleisbereich.

Aufgrund des schweren Unfalls war auch der Bahnverkehr am Morgen beeinträchtigt. (Symbolbild)

Berlin - Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall mit einer S-Bahn am Berliner Bahnhof Westkreuz schwer verletzt worden. Der 67-jährige Mann war am Donnerstagmorgen gegen 4.15 Uhr in den Gleisbereich gestürzt und dort von einer S-Bahn angefahren worden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Warum er mit dem Rollstuhl vom Bahnsteig auf die Gleise fiel, war zunächst noch unklar. Offenbar war aber niemand anderes beteiligt. „Den ersten Erkenntnissen zufolge wird von einem Unfall ausgegangen“, so die Polizei.

Der Rollstuhlfahrer war während des Einsatzes des Notarztes ansprechbar. Er wurde laut Polizei vor Ort intensivmedizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.