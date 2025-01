Der Fahrer eines Kleintransporters legt in Arnstadt den Rückwärtsgang ein und bemerkt laut Polizei-Angaben nicht, dass hinter ihm ein Rollstuhlfahrer ist. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Kleintransporter fährt in Arnstadt (Ilm-Kreis) rückwärts und stößt mit einem Rollstuhlfahrer zusammen. (Symbolbild)

Arnstadt - Ein Rollstuhlfahrer ist in Arnstadt (Ilm-Kreis) von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden. Der 66-Jährige stürzte und wurde mit einer Fraktur zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter bei dem Unfall am Freitagnachmittag rückwärts gefahren. Der Fahrer hatte dabei nach Angaben der Polizei den Rollstuhlfahrer zu spät bemerkt. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es.