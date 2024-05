Seehausen/Quedlinburg - Die Domschatzverwaltung Quedlinburg wird für ein Schülerprojekt mit dem Romanikpreis in Gold ausgezeichnet. Schüler der zehnten bis zwölften Klassen eines Gymnasiums führten unter dem Titel „Schüler lehren Schüler“ jedes Jahr Projektwochen für sechste Klassen durch, erklärte der Tourismusverband zur Preisverleihung am Samstag. 17 junge Menschen vermittelten Inhalte aus Geschichte, Religion, Kunst und Denkmalschutz an die Kinder. Unter anderem gibt es Workshops zu Kunst und Kultur des Mittelalters mit Graffiti, Musik, Tanz und Fechten.

Der Romanikpreis wird für ein besonderes Engagement für den Erhalt des Kulturerbes verliehen. Seit 1995 wird der Preis vom FDP-Landesverband gestiftet, wie es hieß. Eine Jury entscheidet über die Preisträger.

Die Silbermedaille erhalten in diesem Jahr die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis der Kirche St. Peter und Paul in Seehausen (Börde). Das romanische Gotteshaus gehöre von Beginn an zur Straße der Romanik. Die Bausubstanz leide erheblich unter den Folgen des Klimawandels. Gemeinde, Kirchenkreis und Kommune hätten sich seit Jahren intensiv um Geld für die in diesem Jahr beginnende Sanierung der Kirche bemüht und Unterstützung gefunden. Da viele historische Gebäude betroffen seien, solle mit dem Preis Aufmerksamkeit auf die Bedrohung des baulichen Erbes gerichtet werden.

Eine weitere Silbermedaille geht zudem an den besonders engagierten Kirchenführer Karl-Heinz Kürbis aus Hecklingen, wie der Tourismusverband mitteilte. Knapp die Hälfte der romanischen Bauwerke werde ehrenamtlich betreut. Preisträger des Sonderpreises des Wirtschaftsministeriums ist das Projekt „Megedeborch“ im Magdeburger Kulturhistorischen Museum, mit dem Kindern das Leben und die Entwicklungen des Mittelalters spielerisch erlebbar gemacht werden.

Die Straße der Romanik zählt dem Tourismusverband zufolge mit durchschnittlich 1,5 Millionen Besuchern jährlich zu den erfolgreichsten Tourismusstraßen Deutschlands. Die Route verbindet 88 Bauwerke in 73 Orten und ist in eine Süd- und Nordroute unterteilt.