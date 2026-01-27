Führungswechsel beim Bündnis Sahra Wagenknecht im Landtag von Sachsen. Parteichef Ronny Kupke führt nun auch die 15-köpfige Parlamentsfraktion.

Ronny Kupke führt nun auch die BSW-Fraktion im Sächsischen Landtag an (Archivbild).

Dresden - Der sächsische BSW-Chef Ronny Kupke führt nun auch die Landtagsfraktion seiner Partei. Kupke, Jahrgang 1977, wurde bei einer Fraktionssitzung des Bündnis Sahra Wagenknecht in Dresden einstimmig gewählt, wie die Fraktion bekannt gab. Janina Pfau und Ingolf Huhn als Vize-Vorsitzende, Jens Hentschel-Thöricht als Parlamentarischer Geschäftsführer sowie Jörg Scheibe als 3. Vizepräsident des Landtags komplettieren den Vorstand.

Zimmermann sieht Fundament gelegt

Kupke löst Sabine Zimmermann ab, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt und Landtagsmandat abgab. Kupke bedankte sich bei Zimmermann. Sie habe die Fraktion aufgebaut, die Partei habe ihr viel zu verdanken.

Zimmermann sagt der Deutschen Presse-Agentur: „Ich kann mich jetzt beruhigt zurückziehen. Das Fundament ist jetzt gelegt, nun muss die Fraktion etwas daraus machen - immer für die Ziele des BSW.“ Die Fraktion habe es jetzt in der Hand. „Geschlossenheit und inhaltliche Arbeit führen uns zum Erfolg.“

„Wir setzen auf Kontinuität und Geschlossenheit. Das ist kein Kurswechsel, sondern eine klare Aufgabenverteilung – mit dem Ziel, unsere Arbeit inhaltlich noch stärker zu fokussieren“, betonte Kupke. Schwerpunkte sollen ein bezahlbares Leben, sichere Arbeitsplätze, ein funktionierender Staat und eine Politik sein, „die Probleme löst, statt neue zu schaffen.“

Kupke hält Landtagsfraktion für geschlossen und stabil

Kupke bezeichnete die Fraktion als „ein Team“, „geschlossen“ und „stabil“. Es gebe keine „verbrannte Erde“. Der neue Fraktionschef reagierte damit auf Spekulationen, ob es nach dem Abgang von Zimmermann zu einem Richtungsstreit in der Fraktion kommen könnte.

Kupke arbeitete vor seinem Wechsel in die Politik als Vorsitzender des Gesamtpersonalrates der Krankenkasse AOK Plus.